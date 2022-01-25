Haberler Yaşam Haberleri Yasin Suresi 82. Ayet - Yasin Suresi 82. Ayet Okunuşu Ve Anlamı
Giriş Tarihi: 25.1.2022 14:44

Yasin Suresi 82. Ayet - Yasin Suresi 82. Ayet Okunuşu Ve Anlamı

Yasin Suresi 82. Ayet - Yasin Suresi 82. Ayet Okunuşu Ve Anlamı

Her insanın pek çok dileği ve isteği bulunur. Bu dileklerin gerçekleşmesi için her insan farklı yöntemler uygular. Bazı insanlar da dileklerinin gerçekleşmesi için Allah’a sığınır ve dua ederler. Bu bağlamda insanların karşısına çıkan halk arasında “dilek duası” olarak bilinen ayetlerden birisi Yasin Suresi 82. ayettir. Dileklerinin kabul olmasını isteyen kişiler Yasin Suresinin 82. ayetinin okunuşunu ve anlamını bilmeli ve bu ayeti sık sık okumalıdır.

Mekke döneminde nazil olan Yasin Suresi'nin 83. ayeti bulunur. Bu sure adını ilk ayetini oluşturan "Ya" ve "Sin" harfinden alır. Bu surede başlıca değinilen konular; insanların ahlaki sorumlulukları, vahiy olayı, Hz. Peygamberi yalanlayan Kureyş kabilesi, Allah'ın birliği ve kudretini gösteren deliller ve öldükten sonra dirilmedir.

Yasin Suresi 82. Ayet

Yasin Suresi 82. Ayet Okunuşu

İnnemâ emruhu iżâ erâde şey-en en yekûle lehu kun feyekûn(u)

Yasin Suresi 82. Ayet Anlamı

Bir şeyi istediğinde, O'nun buyruğu "ol!" demekten ibarettir; hemen oluverir.

Yasin Suresi 82. Ayet Tefsiri

Zemahşerî, buradaki ifadenin Allah Teâlâ'nın evrendeki egemenliğinin mutlak olduğunu, irade buyurduğu bir şeyi gerçekleştirmek için vasıtaya ihtiyacının bulunmadığını ve O'nun hakkında zorluk, yorgunluk gibi yaratılmışlara ait kusurların düşünülemeyeceğini vurgulayan mecazi bir anlatım olduğu kanaatindedir (III, 294). Katâde, bu âyetin tefsiriyle ilgili olarak Arap dilinde "kün" (ol) demekten daha kolay bir ifade bulunmadığını belirtir (Taberî, XXIII, 32). Esasen "kün" kelimesinin basit yapısı da konuyu bizim zihnimize yaklaştırma amacı taşır (ayrıca bk. Bakara 2/117).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 516

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Yasin Suresi 82. Ayet - Yasin Suresi 82. Ayet Okunuşu Ve Anlamı
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