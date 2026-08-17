Yasin’in ailesi 10 yıldır müjdeli haberi bekliyor

Konya'nın Akören ilçesinde o dönem 6 yaşında iken evlerinin önünde oyun oynadığı sırada ortadan kaybolan Yasin Şahin'in izine 10 yıldır ulaşılamıyor. Adalet Bakanlığı'nın 75 ilde 693 maktulün adının geçtiği 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye alması ve peş peşe çözülen cinayet dosyaları Şahin ailesinin umutlarını artırdı. Baba Yavuz Şahin, "Ekipler eve gelip eşimden bilgi almışlar. Çalışmalar sürüyor. İnşallah iyi gelişmeler olur da Yasin'inim izine rastlanır. Haberlerde sürekli faili meçhul cinayetlerin çözüldüğünü görüyorum. Buda ümidimizi arttırıyor. Bir gün evimize gelip olayı çözdük demelerini dört gözle bekliyorum" dedi.

Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin çiftinin anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken birden kayboldu. Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra sırra kadem basan Yasin için 80 kilometrelik alanda özel eğitimli iz takip köpekleri, insansız hava araçları ve helikopterle günlerce arama yapılsa da bir sonuç alınamadı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, bölgede çalışma yapıp, yüzlerce kişinin ifadesine başvurdu ancak hiçbir sonuç alınamadı.

YETKİLİLERDEN YARDIM TALEBİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelmesinin ardından bakanlık bünyesinde kurulan birimde 75 ilde 693 maktulün adının geçtiği 638 faili meçhul dosya yeniden incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok faili meçhul dosyası çözülerek ailelerin yüreklerine su serpildi. 10 yıldır oğlundan haber alamayan baba Yavuz Şahin de bu gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Mevsimlik olarak farklı işlerde çalışan baba Şahin, "Ekipler eve gelip eşimden bilgi almışlar. Köyde inceleme yapmışlar. Çalışmaların sürdüğü söylendi. İnşallah iyi gelişmeler olurda Yasin'inim izine rastlanır. Haberlerde sürekli faili meçhul cinayetlerin çözüldüğünü görüyorum. Bu da ümidimizi arttırıyor. Bir gün evimize gelip olayı çözdük demelerini dört gözle bekliyorum. Ben Adalet Bakanımıza inanıyorum. Bu dosya er ya da geç çözülecek" dedi.