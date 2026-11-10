Yaşınızı yüzünüz değil, yürüyüşünüz ele veriyor! Uzmanlar bu detaya dikkat çekti

Yürümek, hayatımızın o kadar sıradan bir parçasıdır ki temposundaki değişimleri çoğu zaman fark etmeyiz bile. Oysa adımlarınızdaki en ufak bir yavaşlama, vücudunuzun yaşlanma hızını ve genel sağlık durumunu açıkça ele veriyor.