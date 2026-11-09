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Giriş Tarihi: 09.11.2026 01:55

Yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Ahmet Öztürk evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA İHA
Yaşlı adam evinde ölü bulundu!
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Edinilen bilgiye göre, Ahmet Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Ahmet Öztürk'ün Hasangazi Mahallesi'ndeki evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından ekipler, Öztürk'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ahmet Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #NİĞDE
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu!
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