Yaşlı adamı baltayla öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında meydana geldi. Mezrada yaşayan Enver Yaman (70) ile Yüksel D. (44) arasında henüz nedeniyle belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yüksel D. elindeki baltayla Enver Yaman'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yaman sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Yüksel D. jandarma ekiplerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.