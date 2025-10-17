Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adamın kahreden sonu: Çeltik kurutma makinesinde cansız bedeni bulundu!
Giriş Tarihi: 17.10.2025 23:24

Edirne'nin Meriç ilçesinde Mustafa Başkurt isimli şahıs oğluyla birlikte çeltik kurutuyordu. Bir süre sonra bölgeden ayrılan oğul geri döndüğünde babasını bulamayınca ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 76 yaşındaki adamın cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içerisinde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Olay, ilçeye bağlı Küpdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Başkurt, sabah saatlerinde oğlu Bekir Başkut ile birlikte çeltik kurutmaya başladı.

Bir süre sonra bölgeden ayrılan Bekir Başkut, döndüğünde babasını göremeyince telaşlanıp kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Mustafa Başkut çeltik kurutma makinesinin içerisinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kontrolünde yapılan incelemede Başkut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

