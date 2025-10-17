Yaşlı adamın kahreden sonu: Çeltik kurutma makinesinde cansız bedeni bulundu!

Jandarma ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Mustafa Başkut çeltik kurutma makinesinin içerisinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kontrolünde yapılan incelemede Başkut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.