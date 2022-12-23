Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı çifti 750 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 23.12.2022 19:44 Son Güncelleme: 23.12.2022 19:50

Yaşlı çifti 750 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı

Kastamonu’da kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp, ‘cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu’ yalanıyla yaşlı çifti kandırıp 750 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alan 5 şüpheli, Aksaray’da yakalandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Yaşlı çifti 750 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp, 'cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla yaşlı çifti kandırıp 750 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alan 5 şüpheli, Aksaray'da yakalandı. Kastamonu'ya getirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Candaroğuları Mahallesinde 22 Aralık Perşembe günü meydana geldi. İddialara göre, kendisini İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş olarak tanıtan bir şahıs, 'yalnız yaşayan yaşlı bir kadın öldürülüp, ziynet eşyaları çalındı. Olay yerinde kimliğiniz bulundu. Ziynet eşyalarınızı alarak ölen şahsın ziynet eşyalarıyla karşılaştırma yapacağız' dedi. Şüpheli şahıs, yalanına inandırdığı yaşlı çift Şerafettin ve eşi Sultan T.'nin ikamet ettiği eve kadar geldi. Evde bulunan 4 adet burma bilezik, 1 adet Cumhuriyet Altını, 240 gram Spot Altın, 6 bin 500 Amerikan Doları, 6 bin avro olmak üzere toplamda 750 bin TL'lik para ve kıymetli eşyayı alarak suç ortağıyla birlikte Kastamonu'dan ayrıldı.

Olayın şüphelileri, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tespit edildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmeleri sonucu toplamda 5 şahıs, dolandırıcılık malzemesi kıymetli eşya ve paralar ile birlikte Aksaray ilinde yakalandı. Şahıslar adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmek üzere Kastamonu'ya getirildi. Kastamonu'da sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için asgari ücret hesapları!
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması: Güçlüyüz!
İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU! İşsizlik maaşı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Şartları neler?
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Asgari ücret 2023 belli oldu: Hesaplar değişti: Stajyer, işsizlik maaşı, GSS ve Bağ-Kur primi...
Türkiye’nin ilk uçak fabrikası küllerinden doğuyor
Asgari Ücret 2023 zammı resmen belli oldu! Yarım asrın en büyük artışı; Yeni asgari ücret ne kadar?
SON DAKİKA: Aydın'da korkutan deprem! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı çifti 750 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA