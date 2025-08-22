Yaşlı çifti kaza ayırdı

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Balaban Mahallesi'nde Balaban Lisesi karşısında yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Hanifi Durmaz ve eşi 75 yaşındaki Fadime Durmaz'a C.D. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çift, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi aciline kaldırıldı.

Yaralılardan Hanifi Durmaz, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Fadime Durmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.