Bursa’da yaşlı çiftin ölümünde cinayet şüphesi!



Vural Kara

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürerken, çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.



Asiye Kara

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör