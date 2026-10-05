Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da yaşlı çiftin ölümünde cinayet şüphesi!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 14:30

Bursa'da yaşlı çiftin ölümünde cinayet şüphesi!

Bursa'da sabah saatlerinde evlerinde ölü bulunan çiftin, 64 yaşındaki Vural Kara ve 60 yaşındaki eşi Asiye Kara olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
Bursa’da yaşlı çiftin ölümünde cinayet şüphesi!
  • ABONE OL

Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu Polise bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptıkları kontrollerde Asiye Kara ile Vural Kara'nın cansız bedeni ile karşılaştı.


Vural Kara

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürerken, çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.


Asiye Kara

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GEMLİK #BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da yaşlı çiftin ölümünde cinayet şüphesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA