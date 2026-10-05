Bursa’da yaşlı çiftin ölümünde cinayet şüphesi!

Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu Polise bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptıkları kontrollerde Asiye Kara ile Vural Kara'nın cansız bedeni ile karşılaştı.
Vural Kara
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürerken, çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Asiye Kara