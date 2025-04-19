Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde, cami yanında bulunan bir apartmanda meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki F.K isimli yaşlı kadından bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde evde yaşlı kadının hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.