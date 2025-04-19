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Giriş Tarihi: 19.4.2025 13:53 Son Güncelleme: 19.4.2025 14:29

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Trabzon'un Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Yaşlı kadının cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde, cami yanında bulunan bir apartmanda meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki F.K isimli yaşlı kadından bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde evde yaşlı kadının hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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