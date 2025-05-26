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Giriş Tarihi: 26.5.2025 00:03

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Çorum'un Alaca ilçesinde 80 yaşındaki Makbule Susam evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacakken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Olay, Çorum'un Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Makbule Susam'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadının adresine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Makbule Susam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Susam'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!
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