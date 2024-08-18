Yaşlı kadını 5 milyon lira dolandıran sahte polis yakalandı

Ankara'da, kendisini polis olarak tanıtan A.D'nin, yaşlı bir kadınının yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizini çaldığı ortaya çıktı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Ankara- Kırıkkale kara yolundaki kontrol noktasında yaptıkları kontrolde farkedildi. Şanlıurfa'ya gitmekte olan ticari taksiyi durduran ekipler, araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki A.D.'den şüphelendi. Yapılan aramada, A.D.'nin üzerinde yaklaşık 5 milyon lira değerinde dolar ve ziynet eşyası ele geçirildi. A.D.'nin kendisini polis olarak tanıtarak Ankara'da 73 yaşındaki Z.A.'dan döviz ve ziynet eşyalarını dolandırıcılık yoluyla aldığı saptandı.özaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen şüpheli A.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen döviz ve ziynet eşyalarının da Z.A.'ya teslim edileceği belirtildi.