Yaşlı kadını 5 milyon lira dolandıran sahte polis yakalandı

Ankara'da, kendisini polis olarak tanıtan A.D'nin, yaşlı bir kadınının yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizini çaldığı ortaya çıktı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Ankara- Kırıkkale kara yolundaki kontrol noktasında yaptıkları kontrolde farkedildi. Şanlıurfa'ya gitmekte olan ticari taksiyi durduran ekipler, araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki A.D.'den şüphelendi. Yapılan aramada, A.D.'nin üzerinde yaklaşık 5 milyon lira değerinde dolar ve ziynet eşyası ele geçirildi. A.D.'nin kendisini polis olarak tanıtarak Ankara'da 73 yaşındaki Z.A.'dan döviz ve ziynet eşyalarını dolandırıcılık yoluyla aldığı saptandı. G
özaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen şüpheli A.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen döviz ve ziynet eşyalarının da Z.A.'ya teslim edileceği belirtildi.