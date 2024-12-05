Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı kadının evine maskeyle girerek ellerini bağlayıp, altınlarını çalan 4 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 5.12.2024 16:28 Son Güncelleme: 5.12.2024 16:41

Yaşlı kadının evine maskeyle girerek ellerini bağlayıp, altınlarını çalan 4 şüpheli yakalandı

Trabzon’un Tonya ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki kadının evine giren maskeli 2’si kadın 4 kişi, kadının ellerini bağladıktan sonra kadına ait altın bilezik ve kolyesini alarak kaçtı. Yaşlı kadının ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri evini çevresinde gören 57 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu şüphelileri tespit etti. Şüpheliler H.C. (41), H.U. (42), F.B. (46) ve S.B. (24), Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yaşlı kadının evine maskeyle girerek ellerini bağlayıp, altınlarını çalan 4 şüpheli yakalandı

Olay, 24 Kasım tarihinde Trabzon'un Tonya ilçesi Sağrı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına olan 69 Yaşındaki H.F isimli kadın, yüzü maskeli iki erkek şahsın eve girerek H.F.'nin ellerini bağlayıp, evde bulunan altın kolye ve bileziğini alarak kaçtığı belirtildi. Daha sonra yaşlı kadının ihbarı üzerine Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trabzon İl Jandarma komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda H.F. (69)'nin evini ve çevresini gören 57 güvenlik kamerasının incelendi. İnceleme ve araştırma sonucu görüntülerde yer alan ve olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen H.C. (41), H.U. (42) adlı iki erkek şüpheli ve F.B. (46), S.B. (24) adlı iki kadın şüpheli tespit edildi. Tonya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler H.C. (41), H.U. (42) , F.B. (46) ve S.B. (24) 04.12.2024 tarihinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yaşlı kadının evine maskeyle girerek ellerini bağlayıp, altınlarını çalan 4 şüpheli yakalandı
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