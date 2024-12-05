Yaşlı kadının evine maskeyle girerek ellerini bağlayıp, altınlarını çalan 4 şüpheli yakalandı

Olay, 24 Kasım tarihinde Trabzon'un Tonya ilçesi Sağrı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına olan 69 Yaşındaki H.F isimli kadın, yüzü maskeli iki erkek şahsın eve girerek H.F.'nin ellerini bağlayıp, evde bulunan altın kolye ve bileziğini alarak kaçtığı belirtildi. Daha sonra yaşlı kadının ihbarı üzerine Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trabzon İl Jandarma komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda H.F. (69)'nin evini ve çevresini gören 57 güvenlik kamerasının incelendi. İnceleme ve araştırma sonucu görüntülerde yer alan ve olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen H.C. (41), H.U. (42) adlı iki erkek şüpheli ve F.B. (46), S.B. (24) adlı iki kadın şüpheli tespit edildi. Tonya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler H.C. (41), H.U. (42) , F.B. (46) ve S.B. (24) 04.12.2024 tarihinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.