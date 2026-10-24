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Giriş Tarihi: 24.10.2026

Yaşlılıkta sosyalleşme beyni dinç tutuyor

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Yaşlılıkta sosyalleşme beyni dinç tutuyor
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ÇİN'de bulunan Guangdong Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, 5 ülkeden ileri yaştaki 57 bin kişiyi inceledi. Çıkan sonuçlara göre çeşitli sosyal etkinliklere ve spor faaliyetlerine düzenli katılım, beyin yaşlanmasını yavaşlatıp bilişsel performansı güçlendirebilir. Analiz, sosyal faaliyetlere katılan kişilerin, katılmayanlara kıyasla kayda değer derecede daha yüksek puanlar aldığını ve puanların sosyal faaliyet sayısıyla paralel şekilde arttığını gösterdi. En az üç faaliyete katılmanın, hafıza ve yürütme işlevlerindeki bozulmalara karşı en yüksek düzeyde koruma sağladığı anlaşılıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Yaşlılıkta sosyalleşme beyni dinç tutuyor
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