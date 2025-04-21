Haberler Yaşam Haberleri Yat Limanı açıklarında bulunan erkek cesedin mühendise ait olduğu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.4.2025 10:35 Son Güncelleme: 21.4.2025 10:37

Yat Limanı açıklarında bulunan erkek cesedin mühendise ait olduğu ortaya çıktı

Antalya’da Yat Limanı açıklarında suyun yüzeyinde bulunan cesedin ses mühendisi Atakan Öter’e (41) ait olduğu belirlendi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Yat Limanı açıklarında bulunan erkek cesedin mühendise ait olduğu ortaya çıktı

Olay, 20 Nisan Pazar günü saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında meydana geldi. Deniz feneri açıklarında su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki karaya alındı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yat Limanı'nda olay yeri inceleme ekipleri ve savcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden kişinin Atakan Öter olduğu belirlendi. Öter'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları teslim aldı. Ses mühendisi olan Öter'in ulusal ve uluslararası bir firmada çalıştığı öğrenildi. Öter, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yat Limanı açıklarında bulunan erkek cesedin mühendise ait olduğu ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz