Yatak odasında bu detay uykuyu saniyeler içinde kaçırıyor! Çoğu evde fark edilmeden yapılan o hata...

Kesintisiz ve kaliteli bir uyku çekmek sanıldığı kadar zor değil. Yatak odanızdaki eşyaların konumunu değiştirmek bile sabahları çok daha dinç uyanmanızı sağlayabilir. Uzmanların uyardığı, uykuyu doğrudan baltalayan o hatalı yerleşim düzenini adım adım derledik…