Haberler Yaşam Haberleri Bilecik'te acı olay! Yatalak kadını yangından kurtardılar kendi canlarından oldular
Giriş Tarihi: 27.09.2026 13:29

Bilecik'te acı olay! Yatalak kadını yangından kurtardılar kendi canlarından oldular

Bilecik’te bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ile 47 yaşındaki kızı Fazilet Erdönmez, yatalak olan anne Hamdiye Erdönmez’i evden dışarıya çıkardı. Yaşlı kadının ilaçlarını ve eşyalarını almak için tekrar içeriye giren baba-kız feci yangında can verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
Bilecik’te acı olay! Yatalak kadını yangından kurtardılar kendi canlarından oldular
  • ABONE OL

Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde iki katlı müstakil bir evde sabah 07.00 sıralarında yangın çıktı. Bacanın tutuşmasıyla başlayan alevler kısa sürede evi sardı. Baba Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez, yatalak olan anne Hamdiye Erdönmez'i kucaklarına alarak evden çıkarmayı başardı.

BABA KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak yaşlı kadının ilaçlarını ve eşyalarını almak üzere yeniden eve giren baba ile kızı, içerdeki yoğun duman nedeniyle zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. İçeriye giren ekipler, baba-kızın cansız bedenini buldu. Ölen baba kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangından kurtarılan Hamdiye Erdönmez ise tedavi altına alındı.

BACADAKİ KURUM YANGIN ÇIKARDI

Kurşunlu Köyü muhtarı Fahrettin Doğruk, "Bacanın içinde kurum varmış, sabah saatlerinde kurumlar eşyaların üzerine dökülmüş yangın çıkarmış. Yatalak kadını evden çıkarmışlar yeniden eve girmişler, bir daha çıkamamışlar. Dumandan zehirlenerek, vefat etmişler" dedi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evin içinde detaylı inceleme yaparken, yangınla ilgili tahkikata başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BİLECİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilecik'te acı olay! Yatalak kadını yangından kurtardılar kendi canlarından oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA