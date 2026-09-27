Bilecik’te acı olay! Yatalak kadını yangından kurtardılar kendi canlarından oldular

BABA KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak yaşlı kadının ilaçlarını ve eşyalarını almak üzere yeniden eve giren baba ile kızı, içerdeki yoğun duman nedeniyle zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. İçeriye giren ekipler, baba-kızın cansız bedenini buldu. Ölen baba kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangından kurtarılan Hamdiye Erdönmez ise tedavi altına alındı.