Bilecik’te acı olay! Yatalak kadını yangından kurtardılar kendi canlarından oldular

Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde iki katlı müstakil bir evde sabah 07.00 sıralarında yangın çıktı. Bacanın tutuşmasıyla başlayan alevler kısa sürede evi sardı. Baba Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez, yatalak olan anne Hamdiye Erdönmez'i kucaklarına alarak evden çıkarmayı başardı.
BABA KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Ancak yaşlı kadının ilaçlarını ve eşyalarını almak üzere yeniden eve giren baba ile kızı, içerdeki yoğun duman nedeniyle zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. İçeriye giren ekipler, baba-kızın cansız bedenini buldu. Ölen baba kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangından kurtarılan Hamdiye Erdönmez ise tedavi altına alındı.
BACADAKİ KURUM YANGIN ÇIKARDI
Kurşunlu Köyü muhtarı Fahrettin Doğruk, "Bacanın içinde kurum varmış, sabah saatlerinde kurumlar eşyaların üzerine dökülmüş yangın çıkarmış. Yatalak kadını evden çıkarmışlar yeniden eve girmişler, bir daha çıkamamışlar. Dumandan zehirlenerek, vefat etmişler" dedi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evin içinde detaylı inceleme yaparken, yangınla ilgili tahkikata başlatıldı.