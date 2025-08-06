Yatı parçalanan işadamı kayıp

Yunanistan'a gitmek üzere Yalova'dan denize açılan ve yatı parçalanmış halde bulunan işadamı Halit Yukay'dan (43) haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi birçok ünlü isimle yakınlığıyla bilinen Yukay dün sabah Yalova'dan Mikonos adasına hareket etti. Ancak bir daha kendisiyle bağlantı kuramayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri Marmara Denizi'nde araştırma başlattı. Yukay'ın "Graywolf" adlı yatı, Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Yatın bir gemi çarpması sonucu batmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, Yukay'ın izine ise rastlanılmadı.