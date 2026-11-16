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Giriş Tarihi: 16.11.2026 17:40 Son Güncelleme: 16.11.2026 18:00

Yavaş ücretsiz ulaşım vaadini unuttu! 7 yılda yüzde bin 500 zam

"Ucuz ulaşım" ve "ücretsiz taşıma" vaatleriyle göreve gelen Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), art arda yaptığı zamlarla vatandaşın ulaşım yükünü ağırlaştırdı. 2019 yılında 2,50 TL olan tam bilet ücreti Ağustos 2026 itibarıyla 40 TL’ye yükselirken, yaklaşık yüzde bin 500’lük bir artış yaşandı. Ücretsiz aktarma uygulamasının kaldırılarak aktarma ücretinin 20 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte Ankara, ulaşım ücretlerinde Türkiye’nin en pahalı şehirleri arasına girdi.

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Yavaş ücretsiz ulaşım vaadini unuttu! 7 yılda yüzde bin 500 zam
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Günde iki araçla işe gidip iki araçla evine dönen bir Ankaralının günlük ulaşım gideri 120 TL'ye, 26 iş günü üzerinden aylık maliyeti ise 3 bin 120 TL'ye ulaşıyor. Diğer büyükşehirlerle kıyaslandığında Ankara'daki tablo dikkat çekiyor:

Sakarya: Tam 20 TL, öğrenci 10 TL, aktarma ücretsiz.

Aydın: Tam 30 TL, öğrenci 15 TL, aktarma ücretsiz.

Ordu: Tam 32,50 TL, öğrenci 19 TL, aktarma ücretsiz.

Ankara: Tam 40 TL, öğrenci 20 TL, aktarma 20 TL.

VAATLER BAŞKA, GERÇEKLER BAŞKA

Mansur Yavaş'ın 22 Kasım 2025'teki bütçe görüşmelerinde kullandığı "Ankara halkını bedava taşıyarak trafik sorununu çözeceğim" ifadelerine rağmen bilet fiyatlarındaki artış sürdü. Yavaş'ın geçmişte dile getirdiği asgari ücretliye ayda 52 bilet desteği ile Dışkapı, Cebeci ve Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz hat vaatleri de hayata geçirilmedi.

2019'DAN 2026'YA ZAM KRONOLOJİSİ

Mart 2019'da 2,50 TL olan tam bilet ücreti; Eylül 2019'da 3,25 TL'ye, Ocak 2022'de 4,50 TL'ye, Mart 2022'de 6,50 TL'ye, Temmuz 2023'te 15 TL'ye, Temmuz 2024'te 21 TL'ye, Kasım 2024'te 26 TL'ye, Aralık 2025'te 35 TL'ye ve son olarak Ağustos 2026'da 40 TL'ye çıkarıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA

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Yavaş ücretsiz ulaşım vaadini unuttu! 7 yılda yüzde bin 500 zam
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