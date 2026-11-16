Yavaş ücretsiz ulaşım vaadini unuttu! 7 yılda yüzde bin 500 zam

Günde iki araçla işe gidip iki araçla evine dönen bir Ankaralının günlük ulaşım gideri 120 TL'ye, 26 iş günü üzerinden aylık maliyeti ise 3 bin 120 TL'ye ulaşıyor. Diğer büyükşehirlerle kıyaslandığında Ankara'daki tablo dikkat çekiyor:

Sakarya: Tam 20 TL, öğrenci 10 TL, aktarma ücretsiz.

Aydın: Tam 30 TL, öğrenci 15 TL, aktarma ücretsiz.

Ordu: Tam 32,50 TL, öğrenci 19 TL, aktarma ücretsiz.

Ankara: Tam 40 TL, öğrenci 20 TL, aktarma 20 TL.