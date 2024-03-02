Yavuz Donat’a “Yaşam Boyu Onur Ödülü”

Adana'da yayın yapan 5 Ocak Gazetesi'nin 25. kuruluş yıldönümü gecesinde Yavuz Donat ödülünü Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in elinden aldı.

Bir otelde düzenlenen geceye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, protokol ile çok sayıda davetli katıldı. Gazetenin imtiyaz sahibi Savaş Çokduygulu, "5 Ocak ailesinin işi de gücü de Adana'dır. Biz Adana'nın başarısını, güzelliklerini yansıtmak için söz vermiştik. 25 yıl önce verdiğimiz bu sözümüzü de sürdürüyoruz" dedi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Adana'nın kendisinin kalbinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ödül için teşekkür etti.