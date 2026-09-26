Yavuz Donat’ın kardeşi dualarla uğurlandı

Türk basınının usta kalemlerinden Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın kardeşi, Mersin iş dünyasının tanınmış isimlerinden 83 yaşındaki Hacı Yalçın Donat hayatını kaybetti. Donat'ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

SABAH YALNIZ BIRAKMADI

Mersin'de iş dünyası tarafından yakından tanınan Hacı Yalçın Donat için Mersin Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Donat, aynı mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze töreninde Donat ailesinin yakınları, dostları, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim bir araya gelerek Hacı Yalçın Donat'a son görevlerini yerine getirdi. Ünlü yazar Yavuz Donat'ın kardeşinin cenaze törenine SABAH Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ersin Ramoğlu, Turkuvaz Dağıtım Bölge Müdürü Bahattin Özdem ile SABAH Gazetesi Adana Matbaa Müdürü Gültekin Mındık da katıldı. Donat ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze töreni, dualar ve gözyaşları arasında sona erdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör