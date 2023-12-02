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Giriş Tarihi: 2.12.2023

Yaya geçidinde cinayet gibi kaza

Bursa’da yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan 21 yaşındaki Esra Uzun, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yaya geçidinde cinayet gibi kaza
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki Esra Uzun, sabah erken saatlerde çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için yola çıktı, Kurtuluş Caddesi'ne geldiğinde yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan genç kıza, o sırada caddeye dönen servis minibüsü çarptı.



Minibüs çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi.



Kanlar içinde yerde yatan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, genç kızın ölümüne neden olan servis minibüsünün şoförü Memduh Y. gözaltına alındı.

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Yaya geçidinde cinayet gibi kaza
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