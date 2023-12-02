Yaya geçidinde cinayet gibi kaza

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki Esra Uzun, sabah erken saatlerde çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için yola çıktı, Kurtuluş Caddesi'ne geldiğinde yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan genç kıza, o sırada caddeye dönen servis minibüsü çarptı.Minibüs çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi.Kanlar içinde yerde yatan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, genç kızın ölümüne neden olan servis minibüsünün şoförü Memduh Y. gözaltına alındı.