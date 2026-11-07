Yaya geçidinde göz göre göre ölüm

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Florya'da hız yapan sürücü, yaya geçidinden geçen 4 kişiye çarptı. Florya Sahil'de dün akşam Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde hız yapan ve yaya geçidinde yavaşlamayan bir araç sürücüsü, o esnada karşıdan karşıya geçen 4 kişiye çarptı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları 4 ağır yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ayşe Vatansever kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına aldı. Ağır yaralı 3 kişinin tedavisi devam ediyor.