Yayaların arasına daldı, dehşet saçtı

Çamlıtepe Mahallesi 85004 Nolu sokakta meydana gelen kazada, hızla gelen Fatih Korkmaz (20) idaresindeki 27 AEA 696 plakalı otomobil servis yoluna girerek yürüyen vatandaşların arasına daldı. Araç 2 kadını ezdikten sonra kaldırıma çarpıp durabilirken olayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Feci kazada ağır yaralan 2 kadın ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan 44 yaşındaki Aynur Çiftçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaraların da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.