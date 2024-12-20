Yayanın öldüğü kazada şoföre dava

"OTOBÜSÜN KÖR NOKTASINDAYDI"

Kazaya ilişkin ifadesi alınan şoför Murat Şahin, şöyle konuştu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT'ye bağlı araç ile 11:19 sıralarında Çırpıcı Sosyal Tesisleri önünde kırmızı ışıklarda en sağ şeritte kaldırım tarafında durdum. Önümde de başka bir araç vardı. Yeşil ışığın yanması ile önümdeki araç yola devam etti. Ben de önümdeki araçtan sonra yola devam ettim. Lastiğin inip çıkması üzerine aracı durdurdum. Bir şeye çarptığımı düşündüm. İndiğimde otobüsün altında kalan vatandaşı gördüm. Olay sırasında şahsı hiç görmemiştim. Otobüsün kör noktasında bulunmaktaydı. Ayrıca yayalara yanan kırmızı ışıkta araçların arasından geçmeye çalışmıştır. Olayda kusurum yok. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kaza raporunda her ne kadar bana kusur verilmişse de raporu kabul etmiyorum."