Yayanın öldüğü kazada şoföre dava

Korkunç kaza, geçtiğimiz ekim ayında Bakırköy'e bağlı Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında trafik ışıklarında meydana geldi. Murat Şahin idaresindeki İETT otobüsü trafik ışıklarında ilerlediği sırada Sevinç Tuna (80) yolun karşısına geçmek istedi. Otobüs şoförü yolda yürüyen kadını fark etmedi. İETT otobüsünün çarptığı talihsiz kadın aracın altında kaldı. Otobüsü durduran şoför durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaşlı kadının cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, araç trafiğine kapalı olan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Murat Şahin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"OTOBÜSÜN KÖR NOKTASINDAYDI"
Kazaya ilişkin ifadesi alınan şoför Murat Şahin, şöyle konuştu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT'ye bağlı araç ile 11:19 sıralarında Çırpıcı Sosyal Tesisleri önünde kırmızı ışıklarda en sağ şeritte kaldırım tarafında durdum. Önümde de başka bir araç vardı. Yeşil ışığın yanması ile önümdeki araç yola devam etti. Ben de önümdeki araçtan sonra yola devam ettim. Lastiğin inip çıkması üzerine aracı durdurdum. Bir şeye çarptığımı düşündüm. İndiğimde otobüsün altında kalan vatandaşı gördüm. Olay sırasında şahsı hiç görmemiştim. Otobüsün kör noktasında bulunmaktaydı. Ayrıca yayalara yanan kırmızı ışıkta araçların arasından geçmeye çalışmıştır. Olayda kusurum yok. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kaza raporunda her ne kadar bana kusur verilmişse de raporu kabul etmiyorum."
6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ölümlü kazaya ilişkin başlattığı soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şoför Murat Şahin'in 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Hazırlanan iddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şahin, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.