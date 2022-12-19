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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz vefat etti

Yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz vefat etti
Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınevi'nin kurucusu Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayata veda etti. Dün sabah saatlerinde vefat eden yayıncı ve yazar Ilgaz'a ilişkin, Çınar Yayınları'nın sosyal medya hesabı üzerinde yapılan paylaşımda, "Yayınevimizin kurucularından yazar Aydın Ilgaz'ı kaybettik, çok üzgünüz" ifadeleri kullanıldı. Yayıncılar Birliği de "Çınar Yayınları kurucusu, yayıncı ve yazar Sayın Aydın Ilgaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz" ifadeleriyle vefat haberini duyurdu. Aydın Ilgaz, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz vefat etti
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