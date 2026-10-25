Yayla dönüşü feci kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 ölü, 1 yaralı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde meydana gelen kazada Mantar toplamak için köye giden vatandaşları taşıyan Recep Yazıcı idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kurtarma ekipleri olaya müdehale ederken, sürücü Recep Yazıcı ile yolculardan Ayşe Öztürk, Fatma Duman ve Kibar Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı kurtulan H.E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 6 ÖLÜ

Mardin'in Nusaybin İlçesinde, Cizre yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Araçtakilerden Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Lavin Öztürk (9) ve Mehmet Şirin Öztürk'ün (11) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (29) de kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde, hayatını kaybetti.