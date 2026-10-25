Haberler Yaşam Haberleri Yayla dönüşü feci kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 25.10.2026

Yayla dönüşü feci kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 ölü, 1 yaralı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Yayla dönüşü feci kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 ölü, 1 yaralı
  • ABONE OL

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde meydana gelen kazada Mantar toplamak için köye giden vatandaşları taşıyan Recep Yazıcı idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kurtarma ekipleri olaya müdehale ederken, sürücü Recep Yazıcı ile yolculardan Ayşe Öztürk, Fatma Duman ve Kibar Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı kurtulan H.E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 6 ÖLÜ
Mardin'in Nusaybin İlçesinde, Cizre yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Araçtakilerden Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Lavin Öztürk (9) ve Mehmet Şirin Öztürk'ün (11) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (29) de kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde, hayatını kaybetti.

#ÇANKIRI #CİZRE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yayla dönüşü feci kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA