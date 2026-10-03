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Giriş Tarihi: 3.10.2026 16:32

Yaylada sessiz ölüm! 62 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde yayla evinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Musa Erdoğan, yakınları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yaylada sessiz ölüm! 62 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu
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Çarşıbaşı'da ilçeye bağlı Kaldırım Yaylası'ndaki evinde yalnız yaşayan Musa Erdoğan'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek evine gitti. Eve giren yakınları, 62 yaşındaki Erdoğan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Musa Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

#TRABZON
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Yaylada sessiz ölüm! 62 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu
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