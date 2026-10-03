Yaylada sessiz ölüm! 62 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu

Çarşıbaşı'da ilçeye bağlı Kaldırım Yaylası'ndaki evinde yalnız yaşayan Musa Erdoğan'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek evine gitti. Eve giren yakınları, 62 yaşındaki Erdoğan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Musa Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.