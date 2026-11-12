Yazarlar korsan kitaplara ‘dur’ dedi

Telifsiz kitap kullanımına karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Kitabın Hakkını Ver" kampanyası, Türkiye'deki yayımcı meslek birliklerinin öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirildi. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen kampanyanın lansman programında, İskender Pala ve Ahmet Ümit başta olmak üzere yazarlar ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Programda konuşan Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, 20 yılda korsana karşı farkındalık oluşturmak, telif bilincini yerleştirmek ve pekiştirmek için pek çok çalışma yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala ise şöyle konuştu: "Bir yazar olarak yılda 2 bin 500 saat kimseye randevu vermiyorum, seyahate çıkmıyorum, bir yere gitmiyorum. Çoluk çocuğumdan zaman çalıyorum, bir kitap yazıyorum. Yazdığım kitabın onuncu gününde korsanıyla karşılaşabiliyorum. Helali hoş olsun diyemiyorum. Korsan kitap almaya alışan on beş yaşındaki bir delikanlının gelecek hayatındaki ahlaki sorumlulukları yahut duyarlılıkları veyahut da vicdan olgusu ona göre oluşmaya başlıyor. Bunun da önünü kapatmamız lazım."

26 KİTABIN 26'SI DA KORSAN

Kampanyayı desteklediğini belirten Yazar Ahmet Ümit, "Ankara'da farklı korsan, Antalya'da farklı korsan, İstanbul'da farklı korsan... 26 kitabın 26'sı da korsan olur mu? Birtakım insanlar, sadece kârları için bunu dinamitliyorlar. İnsanların eğitilmesi lazım. Yasal boşlukların kaldırılması lazım. Bu kampanya çok önemli. Çok büyük destek veriyorum. Sadece mağdur bir yazar olarak değil, kültürümüze, edebiyatımıza yönelik bir saldırı söz konusu olduğu için her zaman yanınızda olurum" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör