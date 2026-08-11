Son dakika | Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında dikkat çeken detay: FETÖ’cü Adil Öksüz’ün ABD rotası araştırılıyor

Son dakika haberi! BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma, yıllar boyunca kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar arasında yer aldı.
132 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 132 kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın ardından 20 Haziran 2016'da "Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi'nin karara yaptığı itiraz üzerine Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018'de şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırdı. Mahkeme, 112 kişi hakkında yapılan itirazı ise reddederek dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. Bunun üzerine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 şüpheli hakkında yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu. Son oluşturulan bilirkişi kurulu ise 6 ayrı yerde keşif yaptı.
DOSYA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA DEVREDİLDİ
Takipsizlik kararının ardından başlatılan ve 8 yıldır devam eden soruşturma sonunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
ADİL ÖKSÜZ'ÜN ABD SEYAHATİ DİKKAT ÇEKTİ
Dosya yeniden incelenmeye alınırken, FETÖ'nün sözde TSK Mahrem imamı olarak bilinen ve 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün, olaydan iki gün önce, 23 Mart 2009 tarihinde ABD'ye gittiği, 1 Nisan 2009 tarihinde ise Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.
GÜRLEK: ADİL ÖKSÜZ BAĞLANTISI İNCELENİYOR
Ayrıca, Adalet Bakanı Akın Gürlek de dün Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu Adalet Bakanlığı'nda kabul etmişti. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alınırken, Bakan Gürlek Adil Öksüz bağlantısının da soruşturma kapsamında incelendiğini belirtmişti.