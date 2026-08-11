Son dakika | Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında dikkat çeken detay: FETÖ’cü Adil Öksüz’ün ABD rotası araştırılıyor

132 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 132 kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın ardından 20 Haziran 2016'da "Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi'nin karara yaptığı itiraz üzerine Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018'de şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırdı. Mahkeme, 112 kişi hakkında yapılan itirazı ise reddederek dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. Bunun üzerine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 şüpheli hakkında yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu. Son oluşturulan bilirkişi kurulu ise 6 ayrı yerde keşif yaptı.