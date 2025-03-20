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Giriş Tarihi: 20.3.2025 14:44

YDS/1 sonuç tarihi: 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları bekleniyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2025 YDS/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler. Peki; YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

YDS/1 sonuç tarihi: 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Yılın ilk sınavına giren adaylar "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM ile YDS sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin belirlediği tarihe kısa bir süre kala öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. İşte, detaylar.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları henüz açıklanmadı. 2025/1 YDS sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Bu senenin ikinci YDS sınavı için başvuru işlemleri 30 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, 8 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

Sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

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YDS/1 sonuç tarihi: 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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