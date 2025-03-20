YDS/1 sonuç tarihi: 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Yılın ilk sınavına giren adaylar "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM ile YDS sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin belirlediği tarihe kısa bir süre kala öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. İşte, detaylar.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları henüz açıklanmadı. 2025/1 YDS sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.