Yedekçiler Mescidi ihya ediliyor

İstanbul'un tarihi silüetinden yaklaşık 70 yıl önce koparılan Bostancılar Tabhanesi Mescidi (Yedekçiler Mescidi) Sarayburnu'nda yeniden ihya ediliyor. Topkapı Sarayı'nın deniz surlarının dışında Sarayburnu ile Ahırkapı arasında konumlanan mescit, 1950'li yıllarda sahil yolu düzenlemeleri sırasında yıkıldı. Fatih Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla kaybolan mescidin izi tarihi fotoğraflar üzerinden sürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Üsküdar'dan ya da denizden bu tarafa geçildiğinde minaresi ilk gözüken mescit idi burası. Bostancılar, Tabhane ve Yedekçiler Mescidi gibi birçok adı var. Bir dönem denizden şehre gelen denizcilerin ilk karantina olarak kullandığı bölge olmuş. Mescidi tekrar İstanbul'un silüeti ile kavuşturmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör