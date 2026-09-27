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Giriş Tarihi: 27.09.2026

Yediemindeki arabayı sattılar

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Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Yediemindeki arabayı sattılar
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İzmir'de bir şirkete ait 2011 model ticari araç, icra nedeniyle 2017'de İstanbul'da yakalanıp trafikten men edildi. Araç Bayrampaşa'daki Kısmet Yediemin Otoparkı'na çekildi. Aracın çalınıp kaybolması üzerine şirket otopark yetkililerinden şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otoparkın işletmecisi şüpheli Murat Y. savcılıktaki ifadesinde, söz konusu otoparkı işlettiği 2018-2019 yılları arasında 100 hurda aracı, maddi sıkıntı nedeniyle sattığını, aracın akıbetini bilmediğini ileri sürdü. Emin Y. ve Murat Y. hakkında 'muhafaza görevini kötüye kullanma' suçundan 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
#BAYRAMPAŞA #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Yediemindeki arabayı sattılar
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