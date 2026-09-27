Yediemindeki arabayı sattılar

İzmir'de bir şirkete ait 2011 model ticari araç, icra nedeniyle 2017'de İstanbul'da yakalanıp trafikten men edildi. Araç Bayrampaşa
'daki Kısmet Yediemin Otoparkı'na çekildi. Aracın çalınıp kaybolması üzerine şirket otopark yetkililerinden şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Otoparkın işletmecisi şüpheli Murat Y. savcılıktaki ifadesinde, söz konusu otoparkı işlettiği 2018-2019 yılları arasında 100 hurda aracı, maddi sıkıntı nedeniyle sattığını, aracın akıbetini bilmediğini ileri sürdü. Emin Y. ve Murat Y. hakkında 'muhafaza görevini kötüye kullanma' suçundan 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.