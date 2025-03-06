Yediği simit sonu oldu

Olay dün akşam saatlerinde Eskipazar'ın Çandırlar köyünde meydana geldi. Karabük'te arızalı olan aracını tamir ettirdikten sonra, arkadaşları ile birlikte Çandırlar köyünde test etmek için geldi. Gelirken yoldan aldığı simidi yenerken, birden bire fenalaşması üzerine hemen arkadaşları tarafından hastaneye götürülürken 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. Yarı yolda gelen 112 Acil Sağlık Ambulansına alınan Hasan Erarslan Ambulansta yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Eskipazar ilçesinde yapılan otopside soluk borusuna kaçan simidin, nefes almaması üzerine hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Evli 4 çocuk babası Hasan Erarslan bugün öğle namazına mütakip memleketi Çankırı nın Çerkeş ilçesinde toprağa verildi. Yanındaki arkadaşlarının Jandarma tarafından ifadesi alınırken, hem Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı hem de Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.