Yeğenini ’çöp ev’de odaya kilitleyen teyze, 27 yıl hapis istemiyle hakim karşısında





DURUŞMA KAPALI

Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) davaya katılma talepleri ise reddedilip, duruşmada gizlilik kararı verildi. Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi avukat Büşra Pınar Altınoluk, "Avukatlık Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereğince Bursa Barosu adına katılma talebinde bulunduk. 'Çocuğun üstün yararı' ilkesi gereğince de baronun suçtan zarar gördüğünü açıkladık. Ancak mahkeme tarafından katılma talebimiz reddedildi ve gizlilik kararı verildiği için salondan dışarı çıktık. 'Çocuğun üstün yararı' ilkesi gereğince böyle durumlarda, gizlilik kararı olması gereken bir uygulama. Bizim kabul etmediğimiz nokta, baronun katılma talebinin reddi" dedi.

UCİM Hukuk Koordinatörü avukat Mine Rana Kahramanoğlu da "Yargılamada teyze tutuklu yargılanıyor, duruşma salonundaydı. Biz de katılma taleplerimizi sunduk. Baro'nun ve bizim katılma talebimiz ret oldu maalesef ve duruşmanın kapalı olarak yapılmasına karar verildi. Çocuğumuzun daha önce ifadesi alındı, dosyada mevcut. Bundan sonra da dosyanın takipçisiyiz biz UCİM olarak. Teyzesini anne olarak biliyor. Tabii ki çocuk olduğu için, başına ne geldiğini, çok bilmiyor. Yani bir bakımsızlık var ama çocuğun algısı zaten o şekilde olduğu için ne halde olduğunun farkında değil maalesef" diye konuştu.