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Giriş Tarihi: 31.10.2022 18:48 Son Güncelleme: 31.10.2022 19:12

Yeğenini düğünde vuran dayı tutuklandı!

Kocaeli İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana gelen olayda, tartıştığı  yeğeni Hakan Aydın'ı (35) vurarak ağır yaralayan M.Ç. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Yeğenini düğünde vuran dayı tutuklandı!

Kocaeli İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda, önceki akşam saat 21:00 sularında meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öngörülen M.Ç. yeğeni Hakan Aydın ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu esnada dayı M.A. üzerinde taşıdığı silahı çıkararak ard arda yeğeninin üzerine kurşun yağdırdı. Davetlilerin büyük panik yaşadığı olayda, Hakan Aydın bacağı, boynu ve göğüsünden yaralanarak yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren dayı M.Ç. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edidli. Ağır yaralanan Hakan Aydın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren dayı M.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Aydın'ın tedavisi hastanede devam ederken, onu yaralayan dayısı sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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Yeğenini düğünde vuran dayı tutuklandı!
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