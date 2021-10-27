Yeğenini öldüren dayının cezai ehliyeti tammış

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2020 tarihinde Güngören'de gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede maktul Emre Duran, annesi Saime Duran ile maktulün kız kardeşi İrem Duran'ın, sanık Yaşar Kapcak ile aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı. Saime Duran'ın 16.00 sularında işyerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenip, polisi aradığı bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları ve doğalgazın açık olduğu belirtildi. Kapının açılmasıyla maktul Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu anlatıldı. Otopsi raporunda maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtildi. Sanık Yaşar Kapcak hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Kapcak SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya, maktul Emre Duran'ın annesi Saime Duran ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Yaşar Kapcak'ın hakkında iddia edilen "kasten öldürme" suçuna cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair ön raporun mahkemeye geldiğini söyledi.

Söz verilen maktul Emre Duran'ın annesi Saime Duran, şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma salonunda çıkarken anne Saime Duran, "Benim çocuğumu uykuda öldürdü" dedi.