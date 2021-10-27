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Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:07 Son Güncelleme: 27.10.2021 12:29

Yeğenini öldüren dayının cezai ehliyeti tammış

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Yeğenini öldüren dayının cezai ehliyeti tammış

İstanbul Güngören'de senarist yeğenini çekiç ve bıçak darbeleriyle öldüren dayı Yaşar Kapcak, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada Kapcak’ın hakkında iddia edilen “kasten öldürme” suçuna cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair ön raporun mahkemeye geldiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2020 tarihinde Güngören'de gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede maktul Emre Duran, annesi Saime Duran ile maktulün kız kardeşi İrem Duran'ın, sanık Yaşar Kapcak ile aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı. Saime Duran'ın 16.00 sularında işyerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenip, polisi aradığı bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları ve doğalgazın açık olduğu belirtildi. Kapının açılmasıyla maktul Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu anlatıldı. Otopsi raporunda maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtildi. Sanık Yaşar Kapcak hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Kapcak SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya, maktul Emre Duran'ın annesi Saime Duran ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Yaşar Kapcak'ın hakkında iddia edilen "kasten öldürme" suçuna cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair ön raporun mahkemeye geldiğini söyledi.
Söz verilen maktul Emre Duran'ın annesi Saime Duran, şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma salonunda çıkarken anne Saime Duran, "Benim çocuğumu uykuda öldürdü" dedi.

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Yeğenini öldüren dayının cezai ehliyeti tammış
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