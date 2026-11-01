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Giriş Tarihi: 1.11.2026 15:45

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması merak uyandırdı

Kimi ülkelerde sofralar gün boyunca farklı lezzetlerle donatılırken kimi ülkelerde günlük gıda tüketimi daha sınırlı kalıyor. Ülkelerin tüketim miktarlarını karşılaştıran veriler, dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Peki, dünyanın en çok yemek tüketen ülkeleri hangileri? Türkiye bu sıralamada kaçıncı basamakta bulunuyor? İşte merak edilen liste ve dikkat çeken sonuçlar...

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ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı
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Yemek kültürü, ülkelerin yaşam alışkanlıklarını ve günlük tüketim tercihlerini ortaya koyan önemli göstergeler arasında yer alıyor. Dünyada kişi başına düşen gıda tüketimine ilişkin hazırlanan listede, en çok yemek tüketen ülkeler sıralandı. Farklı mutfak gelenekleri ve beslenme alışkanlıklarının dikkat çektiği araştırmada Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı da merak konusu oldu.

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

20. Hollanda

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

19. Karadağ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

18. Norveç

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

17. Portekiz

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

16. Lüksemburg

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

15. Cezayir

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

14. Polonya

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

13. Kanada

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

12. İsrail

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

11. Fransa

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

10. Romanya

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

9. Katar

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

8. İtalya

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

7. Almanya

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

6. Avustralya

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

5. Türkiye

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

4. Belçika

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

3. İrlanda

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

2. ABD

Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

1. Bahreyn

Not; İngiltere'de Oxford Üniversitesi merkezli internet yayını olan "OurWorldInData", önemli araştırmaları internet sitesinde paylaşılan verilere göre hazırlanmıştır.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması merak uyandırdı
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