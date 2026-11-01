Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

Yemek kültürü, ülkelerin yaşam alışkanlıklarını ve günlük tüketim tercihlerini ortaya koyan önemli göstergeler arasında yer alıyor. Dünyada kişi başına düşen gıda tüketimine ilişkin hazırlanan listede, en çok yemek tüketen ülkeler sıralandı. Farklı mutfak gelenekleri ve beslenme alışkanlıklarının dikkat çektiği araştırmada Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı da merak konusu oldu.