Yemek yemeyi en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması merak uyandırdı

Yemek kültürü, ülkelerin yaşam alışkanlıklarını ve günlük tüketim tercihlerini ortaya koyan önemli göstergeler arasında yer alıyor. Dünyada kişi başına düşen gıda tüketimine ilişkin hazırlanan listede, en çok yemek tüketen ülkeler sıralandı. Farklı mutfak gelenekleri ve beslenme alışkanlıklarının dikkat çektiği araştırmada Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı da merak konusu oldu.
20. Hollanda
18. Norveç
17. Portekiz
16. Lüksemburg
15. Cezayir
14. Polonya
13. Kanada
12. İsrail
11. Fransa
10. Romanya
9. Katar
8. İtalya
7. Almanya
6. Avustralya
5. Türkiye
4. Belçika