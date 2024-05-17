YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 17 Mayıs Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödül sahibini buluyor!

Yemekteyiz hagfta birincisi her hafta Cuma günü TV8'de açıklanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, büyük ödül haftanın finalinde sahibini buluyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen programda, birbirinden renkli yarışmacılara yer veriliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim...
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 17 Mayıs 2024 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.
Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.