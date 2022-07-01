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Giriş Tarihi: 1.7.2022 15:38

Yemekteyiz kim kazandı? 1 Temmuz 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı?

Yemekteyiz kim kazandı? 1 Temmuz 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı?

1 Temmuz Cuma Yemekteyiz kim kazandı sorusu bu akşam yanıt buluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor. Faruk, Sinan Deniz, Funda, Bedriye, Gönül Hanım yarışmacıları arasında en yüksek puanı alan 15 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 1 Temmuz 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı?

Her Cuma günü sevilen yarışma programında 15 bin TL'lik ödül sahibini buluyor. Bugün de "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusu yanıt arıyor. Bugün Yemekteyiz kazananı gündemdeki yerini aldı. En iyi yemeklerle en iyi sofrayı misafirlerine sunan ödülün sahibi olacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? 1 Temmuz 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? İşte cevabı…

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

1 Temmuz 2022 cuma günkü bölümde haftanın birincisi belli olunca haberimizde yer alacak ve 15 bin TL'lik ödülün sahibi duyurulacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

1. gün yarışmacısı : Faruk Bey

2. gün yarışmacısı : Sinan Deniz Bey

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedriye Hanım

5. gün yarışmacısı : Gönül Hanım

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Yemekteyiz kim kazandı? 1 Temmuz 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı?
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