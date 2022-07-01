Her Cuma günü sevilen yarışma programında 15 bin TL'lik ödül sahibini buluyor. Bugün de "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusu yanıt arıyor. Bugün Yemekteyiz kazananı gündemdeki yerini aldı. En iyi yemeklerle en iyi sofrayı misafirlerine sunan ödülün sahibi olacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? 1 Temmuz 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? İşte cevabı…