Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz kim kazandı? 10 Haziran 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’lik ödül kimin oldu?
Giriş Tarihi: 10.6.2022 14:01

Yemekteyiz kim kazandı? 10 Haziran 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’lik ödül kimin oldu?

Yemekteyiz kim kazandı? 10 Haziran 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’lik ödül kimin oldu?

Zuhal Topal’ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz kazanan ismi bugün belli oluyor. Haftanın final bölümlerinde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor. Puan durumu yarışmacıların programdaki kaderini belirliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 10 Haziran 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’lik ödül kimin oldu?

Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL'yi kim aldı sorusuna izleyiciler akşam saatleri itibariyle yanıt arayacak. Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 10 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL'lik ödül kimin oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz kazanan ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Haftanın beşincisi, Yurdagül Hanım oldu. 16 puan yarışmacılardan, 5 puan ise Zuhal Topal'dan olan Yurdagül Hanım toplamda 21 puanla haftayı tamamladı.

Dördüncü olan yarışmacı Melike Hanım oldu. Melike Hanım toplamda aldığı 22 puanla 15 bin TL'ye veda eden ikinci isim oldu.

Haftanın üçüncüsü ise Recep Bey oldu. Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan toplamda 29 puan alabilen Recep Bey, haftayı üçüncü olarak kapattı.

Haftanın ikincisi ise Tuğçe Hanım oldu. Rakiplerinden 25, Zuhal Topal'dan ise 6 alan Tuğçe Hanım toplamda 31 puanla büyük ödüle veda etti.

Haftanın finalinde 46 puan alan Ahmet Bey 15.000 TL ödülün sahibi olarak bu haftanın birincisi oldu. Yarışmacılardan 36, Zuhal Topal'dan da 10 tam puan alarak birinci olan yarışmacı büyük sevinç yaşadı.

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Yemekteyiz kim kazandı? 10 Haziran 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’lik ödül kimin oldu?
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