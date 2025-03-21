YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 21 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 150 bin TL’yi kazanan isim belli oluyor!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi, haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesiyle belli oluyor.

Yapılacak olan son puanlamanın ardından toplam puan durumuna göre en yüksek puanı alan yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecek.