YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 21 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 150 bin TL’yi kazanan isim belli oluyor!

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de, haftanın final gününde büyük heyecan yaşanıyor. 5 gün boyunca yeteneklerini sergileyen yarışmacılardan biri 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmaya hak kazanıyor. Peki, Yemekteyiz'de kim kazandı? 21 Mart 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, haftanın kazananı ve detaylı bilgiler...
21 MART CUMA | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ
21 Şubat Cuma ekrana gelen haftanın finalinde yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesi sonucunda, en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi, haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesiyle belli oluyor.
Yapılacak olan son puanlamanın ardından toplam puan durumuna göre en yüksek puanı alan yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecek.