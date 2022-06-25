Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz kim kazandı? 24 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL’lik para ödülünü kim aldı?
Giriş Tarihi: 25.6.2022 01:30

Yemekteyiz kim kazandı? 24 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL’lik para ödülünü kim aldı?

Yemekteyiz kim kazandı? 24 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL’lik para ödülünü kim aldı?

24 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen Yemekteyiz’de kim kazandı sorusu yanıt buldu. Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Haftanın sonunda en çok puanı alan yarışmacı 15 bin TL para ödülünü kazanıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 24 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL’lik para ödülünü kim aldı?

Her Cuma günü sevilen yarışma programında 15 bin TL'lik ödül sahibini buluyor. Bugün de "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusu yanıt arıyor. Bugün Yemekteyiz kazananı belli oldu. En iyi yemeklerle en iyi sofrayı misafirlerine sunan ödülün sahibi oldu. Peki, 24 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte cevabı…

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

24 Haziran Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi belli oldu.

Duygu Hanım, 14 puan ile beşinci,

Halil Bey 21 puanla dördüncü,

Gülçin Hanım 26 puanla üçüncü,

Emine Hanım 27 puanla ikinci

olurken haftanın birincisi ise 28 puanla Baran Bey oldu.

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Yemekteyiz kim kazandı? 24 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL’lik para ödülünü kim aldı?
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