Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz kim kazandı? 4 Kasım 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:31

Yemekteyiz kim kazandı? 4 Kasım 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi kim oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Finalde hafta başından bu yana en çok puanı alan 5 yarışmacıdan biri, 50 bin TL’lik büyük ödülü almaya hak kazanacak. Programın sıkı takipçileri, kazananı öğrenmek için Yemekteyiz kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? 4 Kasım 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ki oldu, 50 bin TL’yi kim kazandı? İşte, 31 Ekim-4 Kasım haftası puan durumu…

Yemekteyiz kim kazandı? 4 Kasım 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi kim oldu?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün final heyecanı yarışacak. Hafta boyunca mutfakta tüm hünerlerini sergileyen 5 yarışmacıdan biri, yarışmadan büyük para ödülüyle ayrılacak. Bilindiği üzere en çok puanı alan yarışmacı, 50 bin TL ödülü almaya hak kazanıyor. Bu noktada programın sevenleri, şimdiden Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? İşte, 4 Kasım 2022 bu haftanın puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi…

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 4 KASIM 2022

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 4 Kasım 2022 Cuma günü yeni bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanacak. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci olacak.

YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz açıklanmadı. Hafta başından bu yana en çok puanı alarak 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (31 EKİM-4 KASIM)

1. gün yarışmacısı: Duygu Hanım

2. gün yarışmacısı: Serkan Bey

3. gün yarışmacısı: Nagihan Hanım

4. gün yarışmacısı: Hazel Hanım

5. gün yarışmacısı: Necip Bey

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Yemekteyiz kim kazandı? 4 Kasım 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi kim oldu?
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