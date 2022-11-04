Yemekteyiz kim kazandı? 4 Kasım 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi kim oldu?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün final heyecanı yarışacak. Hafta boyunca mutfakta tüm hünerlerini sergileyen 5 yarışmacıdan biri, yarışmadan büyük para ödülüyle ayrılacak. Bilindiği üzere en çok puanı alan yarışmacı, 50 bin TL ödülü almaya hak kazanıyor. Bu noktada programın sevenleri, şimdiden Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? İşte, 4 Kasım 2022 bu haftanın puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi…
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 4 KASIM 2022
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 4 Kasım 2022 Cuma günü yeni bölümüyle ekranlarda yerini aldı.
Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanacak. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci olacak.