Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 14 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!

Yemekteyiz birincisi kim oldu sorusu, haftanın finali ile araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması, yeni sezonunda büyük ödülü ile yoğun ilgi görüyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu soruları gündemdeki yerini almış durumda. Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı, 50.000 TL para ödülünü kazanmanın sevincini yaşayacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, 14 Ekim 2022 bu haftanın puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi…
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 14 EKİM 2022
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 14 Ekim Cuma günü haftanın final bölümüyle ekranlara geliyor.
Hafta boyunca aldıkları puanlar sonucu en yüksek puanı elde eden yarışmacı, bugün 50 bin TL'nin sahibi olacak. İşte merak konusu olan Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı sorularının yanıtları;
YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM ALDI?
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 14 Ekim 2022 Cuma günü 245. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor.
14 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, henüz belli olmadı. Hafta başından bu yana en çok puanı alarak 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim açıklandığında haberimize eklenecektir.