Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 14 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi!

Yemekteyiz birincisi kim oldu sorusu, haftanın finali ile araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması, yeni sezonunda büyük ödülü ile yoğun ilgi görüyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu soruları gündemdeki yerini almış durumda. Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı, 50.000 TL para ödülünü kazanmanın sevincini yaşayacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, 14 Ekim 2022 bu haftanın puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi…