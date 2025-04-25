Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 25 Nisan 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın birincisi gündemde

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Nisan Cuma günü ekranlara gelen bölümüyle 150 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Çorba, ara sıcak, ana yemek, salata ve tatlı ile tam bir menü hazırlayan yarışmacılar diğer yarışmacılarla birlikte Zuhal Topal'dan da puan alıyor. Peki, TV8 ile Yemekteyiz kim kazandı?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Nisan 2025 tarihli bölümle sorgulanıyor. Haftanın finalinde hafta boyu en yüksek puanı alarak birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.
Kazanan isim henüz belli olmadı.