Yemekteyiz’de kim birinci oldu, kazandı? Tv8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu (23 Aralık 2022)

Yemekteyiz'de kim kazandı birinci oldu sorusu bugün programın izleyenlerinin gündemine geliyor. Hafta içi her gün birbirinden iddialı yarışmacılar en güzel menülerle puanları toplamaya çalışıyor. Bu noktada ise sıkı takipçiler "Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu, kazandı?" sorusuna yanıt arıyor ve kazananı öğrenmek istiyor. İşte 23 Aralık 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve tüm detaylar…