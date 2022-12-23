Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz’de kim birinci oldu, kazandı? Tv8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu (23 Aralık 2022)
Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:20

Yemekteyiz’de kim birinci oldu, kazandı? Tv8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu (23 Aralık 2022)

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Yemekteyiz programı haftanın birincisi ile merak konusu haline geliyor. Her hafta Cuma günü final yapan ve puan durumuna göre birinciye ödül veren lezzet yarışmasında izleyenler “Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de kim birinci oldu, kazandı?” soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere program saat 16.00'da başlıyor. Yarışmada Serkan, Rezan, Sevim, Esra ve Derya arasında mücadele tüm hafta sürdü. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de kim birinci oldu, kazandı? İşte kazanan isim ve detaylar.

Yemekteyiz’de kim birinci oldu, kazandı? Tv8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu 23 Aralık 2022

Yemekteyiz'de kim kazandı birinci oldu sorusu bugün programın izleyenlerinin gündemine geliyor. Hafta içi her gün birbirinden iddialı yarışmacılar en güzel menülerle puanları toplamaya çalışıyor. Bu noktada ise sıkı takipçiler "Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu, kazandı?" sorusuna yanıt arıyor ve kazananı öğrenmek istiyor. İşte 23 Aralık 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve tüm detaylar…

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 16 Aralık 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, büyük ödül kimin? İşte kazanan isim

YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 16 Aralık 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, büyük ödül kimin? İşte kazanan isim

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Derya Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Rezan Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevim Hanım

5. gün yarışmacısı : Esra Hanım

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Yemekteyiz’de kim birinci oldu, kazandı? Tv8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu (23 Aralık 2022)
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