Yemekteyiz’de kim kazandı? 30 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın galibi belli oluyor

Heyecanın ve gerilimin arttığı hafta finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi ilan edilecek ve ödülün sahibi olacak. Yüce Bey'in ev sahipliğinde gerçekleşen final bölümünde, yarışmacıların hafta boyunca aldığı puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesiyle büyük ödülün sahibi netleşiyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi olan isim.