Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz’de kim kazandı? 30 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın galibi belli oluyor
Giriş Tarihi: 30.10.2026 16:10

Yemekteyiz’de kim kazandı? 30 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın galibi belli oluyor

Gündüz kuşağı programları arasında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 30 Ekim 2026 Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Beş gün boyunca mutfaktaki hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi, final puanlarının açıklanmasıyla belli oluyor. Peki, 30 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

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Yemekteyiz’de kim kazandı? 30 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın galibi belli oluyor
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Heyecanın ve gerilimin arttığı hafta finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi ilan edilecek ve ödülün sahibi olacak. Yüce Bey'in ev sahipliğinde gerçekleşen final bölümünde, yarışmacıların hafta boyunca aldığı puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesiyle büyük ödülün sahibi netleşiyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi olan isim.

Yemekteyiz’de kim kazandı? 30 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın galibi belli oluyor

30 EKİM 2026 YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 26-30 Ekim 2026 haftasının birincisi henüz belli olmadı.

Beş yarışmacının hafta boyunca sergilediği performansın ardından, rakiplerin verdiği puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesiyle 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi netleşecek.

Yemekteyiz’de kim kazandı? 30 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın galibi belli oluyor

Haftanın kazanan ismi açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yemekteyiz’de kim kazandı? 30 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın galibi belli oluyor

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI (26-30 EKİM)

  • 1. Gün: Ayşe Hanım

  • 2. Gün: Önder Bey

  • 3. Gün: Büşra Hanım

  • 4. Gün: Ceylan Hanım

  • 5. Gün: Yüce Bey

Yemekteyiz’de kim kazandı? 30 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın galibi belli oluyor

GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Yemekteyiz'de geçtiğimiz haftanın birincisi İlhan oldu.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Yemekteyiz’de kim kazandı? 30 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın galibi belli oluyor
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