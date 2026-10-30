Yemekteyiz’de kim kazandı? 30 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın galibi belli oluyor

Heyecanın ve gerilimin arttığı hafta finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi ilan edilecek ve ödülün sahibi olacak. Yüce Bey'in ev sahipliğinde gerçekleşen final bölümünde, yarışmacıların hafta boyunca aldığı puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesiyle büyük ödülün sahibi netleşiyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi olan isim.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 26-30 Ekim 2026 haftasının birincisi henüz belli olmadı.
Beş yarışmacının hafta boyunca sergilediği performansın ardından, rakiplerin verdiği puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesiyle 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi netleşecek.
1. Gün: Ayşe Hanım
2. Gün: Önder Bey
3. Gün: Büşra Hanım
4. Gün: Ceylan Hanım
5. Gün: Yüce Bey