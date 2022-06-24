Haberler Yaşam Haberleri Yeminli Tercüman Nasıl Olunur? Yeminli Tercüman Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:17 Son Güncelleme: 24.6.2022 16:17

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur? Yeminli Tercüman Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur? Yeminli Tercüman Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Yeminli tercüman diğer adıyla yeminli çevirmen, noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş tercümeleri yapan kişilerdir. Yeminli tercümanlık noterler vasıtasıyla yapılmaktadır. Noterler, yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere yemin ettirerek yeminli tercüman yetkisini verirler. Son zamanların oldukça ilgi çeken mesleği haline gelen yeminli tercüman olabilmek için bazı niteliklere sahip olmanız gereklidir. Yeminli tercüman nasıl olunur? Merak edenler için maddeleri hazırladık. Yeminli tercüman olma şartları nelerdir, kimler olabilir? İşte yanıtı…

Yeminli tercüman olmak isteyenler yabancı dilin önemini bilmektedirler. Fakat sadece dil yeteneği dil başka özniteliklerin de önemi olduğunu vurgulayalım. Bu nitelikler aynı zamanda farklı kriterler üzerinden ele alınarak kişinin yeminli tercüman olma durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun için alınan eğitimler ve daha pek çok farklı tecrübeler zaman içerisinde kazanılmalıdır. Yeminli tercüman olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Yanıtları hazırladık. Nasıl yeminli tercüman olunur? İşte yanıtı…

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli tercüman olmak için genel şartları değerlendirdiğimizde mezuniyet diplomasının büyük önemi vardır. Notere diploma ibraz ettirilerek işlem başlatılır. Ayrıca noter bünyesinde bu dilin ne kadar bilindiği, kimlerin şahit olduğu ve benzeri unsurlar ele alınarak tutanak tutulur. Bu yüzden kendinizi geliştirmeniz ve birçok tecrübeyi CV'nize eklemeniz oldukça önemlidir. Yeminli tercüman olunduktan sonra hem bireysel olarak hem de tercüman büroları üzerinden çalışma şansınız vardır.

Yeminli Tercüman Olma Şartları

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Mütercim tercümanlık ya da bir üniversitenin yabancı dil bölümünden mezun olmak.
  3. KPSS ya da TOEFL gibi belgelere sahip olmak.
  4. Gerekli koşullar doğrultusunda noter huzurunda yemin etmek ve tutanak tutulması.
  5. Noter huzurunda dilin ne kadar bilindiği konusunda yapılan mülakatı geçmek.

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Yeminli Tercüman Nasıl Olunur? Yeminli Tercüman Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?
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