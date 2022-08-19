Yeni Asır 128 yaşında

Selanik'te 19 Ağustos 1895'te Abdurrahman Arif Bey tarafından 'Asır' adıyla kurulan ve 22 Temmuz 1908'de şimdiki adını alan Yeni Asır Gazetesi, 128'inci kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla kutladı. Üç asrı gören, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip olan, gerçekleştirdiği teknolojik hamleler ve getirdiği yeniliklerle Türk basınına birçok ilki kazandıran Yeni Asır çalışanları da kestikleri pasta önünde gururla poz verdi.Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, yayınladığı kutlama mesajında, "Yeni Asır Gazetesi bir gazete olmanın ötesinde Türk basınına sayısız ilkler kazandırarak yeniliğin ve gelişimin sembolü olmuştur. Türkiye'de ilk rotatif baskı yapan, ilk linotip-entertip dizgi sistemini kullanan, ilk 'Spor Gazetesi'ni çıkartan, ilk magazin ekini yayınlayan, ofset düzenine ilk geçen gazete olması; ayrıca habercilik dilinde devrim yaparak 'mişli' geçmiş yerine 'di'li geçmiş zaman eki kullanması, Türk basınında saygın bir yer edinmesine vesile olmuş ve özellikle bulunduğu bölgenin en gözde yayını haline gelmiştir. Türkiye'nin ve Ege'nin özgür sesi olan Yeni Asır, profesyonel yazar kadrosu, konusunda uzman editörleri, muhabirleri ve yönetimi ile yayın ilkelerinden taviz vermeden tarafsız ve çok sesli habercilik anlayışını tüm okuyucu kitlesine benimsetmiştir. Türk basınının geçmiş ile geleceğine ışık tutan ve haberciliğin gelişimine öncülük eden Yeni Asır, başarısını her geçen gün artırarak üç asra hitap eden lider gazete olmuştur" dedi. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ise "Yayın hayatına 1895'te Selanik'te başlayan Yeni Asır; tarihin derinliklerinden gelen saygın kimliğini, ilkeli gazetecilik anlayışını, basınımızdaki müstesna kimliğini daima koruyacak değerli çalışanlarının hizmetleri ve okurlarının desteği ile örnek bir gazete olarak yoluna devam edecektir. Biz de bundan önceki 127 yılda olduğu gibi tarih içindeki büyük yolculuğumuza, iman dolu bir inançla yayın ilkelerinden ödün vermeden objektif haberciliği ile hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı sürdüreceğiz" dedi.